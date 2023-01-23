『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ショルダーストラップ付き ココア 116mm×【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 17時 11分に出品され03月10日 17時 11分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ショルダーストラップ付き ココア 116mm×
【商品説明】
・60cmから撮影可能、(接写レンズ使用時35cm-50cm)
・セルフショットミラー
・パッケージデザインは、イラストレーターmayu kitagamaeさん描きおろしのオリジナルデザイン。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・使用フイルム : 富士フイルムインスタントカラーフイルム (instax mini)
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 15.70 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8632円
807 入札履歴
終了
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