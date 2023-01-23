『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ショルダーストラップ付き ココア 116mm×【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 17時 11分に出品され03月10日 17時 11分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ショルダーストラップ付き ココア 116mm×



【商品説明】

・60cmから撮影可能、(接写レンズ使用時35cm-50cm)

・セルフショットミラー

・パッケージデザインは、イラストレーターmayu kitagamaeさん描きおろしのオリジナルデザイン。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・使用フイルム : 富士フイルムインスタントカラーフイルム (instax mini)



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 15.70 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。