『ザナックス(Xanax) 長袖ハーフジップブレーカージャケット ブラック×ホワイト(9001) 2XO BGC2100S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 04分に出品され03月20日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,614円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ザナックス(Xanax) 長袖ハーフジップブレーカージャケット ブラック×ホワイト(9001) 2XO BGC2100S
【商品説明】
・カラー/ネイビー×ホワイト［5001］、ブラック×ホワイト［9001］
・サイズ/S、M、L、O、XO、2XO
・原産国/中国
・素材/ポリエステル 100％、裏地（ポリエステル 100％、トリコット起毛）
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8614円
508 入札履歴
終了
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