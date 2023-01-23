『孵卵機 ふ卵機 孵化器 AWHAO 自動インキュベータ 24枚 新型【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 01時 44分に出品され03月04日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
孵卵機 ふ卵機 孵化器 AWHAO 自動インキュベータ 24枚 新型
【周波数】50/60HZ 【電圧】110V 【材質】 ABS 【PSE認証済み】ご安心ください
【用途】 お子様と一緒にひよこを孵化させて観察したり、生き物の命の尊さを学ぶ教材として当製品はおすすめです、動物園様 水族館様 研究機関様などプロのお客からの納入実積が一番多いシリーズになります。
【タービンランナー扇風機2つ付き】；散熱性に優れので、風力が増加で、空気が循環できます
【透明的なカバー】設備の作業原理や有精卵の孵化状態をはっきり見えます。子供と一緒に生物を孵化して、成長に伴いと自然科学に対する興味育成がでけます。
【適用範囲】ニワトリ、アヒル、ガチョウ、キジ、カモ、ウズラ、おうむ、など家畜も孵化できます、家庭用と実験用の孵卵器です。
(1)海外輸入品のため、到着まで３週間ほどお時間を頂く場合がございます。
(2)取付に関して発生した商品の破損、不具合、また被取付対象となる物に発生した破損、不具合、またお客様ご自身で施した加工等の責任、補償等の対応は致しかねます。
ご理解のほど何卒よろしくお願い致します。
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落札価格8603円
428 入札履歴
終了
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