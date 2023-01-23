『ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー レインカバー おしゃれ 折りたたみベビーカー 軽量 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 00時 41分に出品され04月18日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,570円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：45ｘ48ｘ80ｘ98CM
折りたたみ：80ｘ26CM
付属品：
置物かご、ベルト、ござ、レインカバー、哺乳瓶カップ棚、保温綿マット、おでかけベルト、蚊帳
生後１ヶ月から36ヶ月まで使える軽量ベビーカー！
1台を長く使いたいという人におすすめです！
片手でラクラクワンタッチ開閉
収納も簡単、壁さえあれば自立します。
4.3kgの軽さで楽々移動できます
赤ちゃんが寝てしまっても大丈夫なリクライニング機能
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落札価格8570円
931 入札履歴
終了
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