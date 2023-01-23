『リュックサック レディース お洒落 甲殻虫型 本革 ディバッグ 男女兼用 PC収納 バックパック 牛革 カジュアル リュック かっこいい【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 44分に出品され03月27日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 男女兼用リュックサック本革バックパックレザーブラウンアウトドア林間



カラー：ブラック、ダークブラウン

重量：約1.4kg

サイズ:約横27cm×マチ18cm×縦33cm

※サイズはすべて外寸です。マチ幅は、内容量により変化します。

素材感：

1.素材：本革

2.内装：耐久の布地

3.リュック：布地と本革のコンビ、金属バックル

※撮影時の光のあたり方や、モニターの発色の具合などによって実際のものと色が若干異なる場合ございます。何卒、予めご理解の上にお選び下さい。

収納：

メイン収納室：

ジッパーポケット*1（携帯など収納）

小物収納ポケット*1（携帯など収納）



収納：iPad、折り畳み傘等対応可

カテゴリ ファッション

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