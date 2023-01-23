『リュックサック レディース お洒落 甲殻虫型 本革 ディバッグ 男女兼用 PC収納 バックパック 牛革 カジュアル リュック かっこいい【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 44分に出品され03月27日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
男女兼用リュックサック本革バックパックレザーブラウンアウトドア林間
カラー：ブラック、ダークブラウン
重量：約1.4kg
サイズ:約横27cm×マチ18cm×縦33cm
※サイズはすべて外寸です。マチ幅は、内容量により変化します。
素材感：
1.素材：本革
2.内装：耐久の布地
3.リュック：布地と本革のコンビ、金属バックル
※撮影時の光のあたり方や、モニターの発色の具合などによって実際のものと色が若干異なる場合ございます。何卒、予めご理解の上にお選び下さい。
収納：
メイン収納室：
ジッパーポケット*1（携帯など収納）
小物収納ポケット*1（携帯など収納）
収納：iPad、折り畳み傘等対応可
日本製 本革 ショルダーバッグ レディース レザー 牛革 革 皮 財布 7645CA ダブルファスナー 便利収納 セミ ショルダー バッグ
¥ 8568
ウォーカー25(ヘリンボーン)
¥ 8568
本革 ショルダーバッグ サコッシュ メンズ ミニメッセジャーバッグ 9.7インチiPad対応 軽量 防水 カジュアルバッグ 斜め掛け 通勤 ブラック
¥ 8568
シールド30 (インディゴネイビー)
¥ 8568
f.64 f64 カメラバッグ ショルダーバッグ SH VF64SHS-GR グレー
¥ 8568
ボディバッグ 本革 メンズ レトロ お洒落 レザー 斜めがけバッグ 大容量 お洒落 ワンショルダーバッグ 自転車鞄 かっこいい 左利き 右利き 折傘 水筒など収納
¥ 8567
Hurley Boys One and Only Backpack Voltage Green Shark Bite L 並行輸入 並行輸入
¥ 8567
マックパック ショルダーバッグ Trek Shoulder S トレックショルダーS ブラック
¥ 8567
エルトラベル ボストン 2EL1690BT レディース LIME
¥ 8567
カンサイ ヤマモト 3WAYビジネスバッグ 05-21 ブリーフケース ショルダーバッグ リュック バックパック クロ
¥ 8567
[リナジーノ] ビジネストート フルオープン式 自立型 22-5318
¥ 8567
ウルティマ トーキョー ビジネスバッグ セカンドバッグ 本革 トリノ No.77971 メンズ ネイビー×ブラウン
¥ 8567
Loris ビジネスバッグ メンズ 本革 トートバッグ 3way大容量 アタッシュケース ブリーフケース 自立 カバンa4 14インチPC収
¥ 8566
ケンダルアンドカイリー NORA MINI BACK PACK ミニ バック リュック レディース ガールズ コンパクト トラベル Meta
¥ 8566
マイケルリンネル リュック MLAC-01 約29L バックパック おしゃれ 通勤 通学 メンズ レディース 男女兼用 MICHAEL LINNELL MLAC01 国内正規品
¥ 8566
アンブロ 消臭 バックパック バツクパツク ブラック×ゴールド
¥ 8565
イシュタル リュック ピクシス B4収納 テフロン加工 メンズ ブラック
¥ 8565
Gootium帆布リュックサック-ミリタリ 旅行用リバックパック オリーブグリーン
¥ 8565
落札価格8569円
258 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！