『SMRT Games パズルゲーム ジャンプイン XXLサイズ SG421XXL 正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 12時 58分に出品され04月18日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SMRT Games パズルゲーム ジャンプイン XXLサイズ SG421XXL 正規品
【商品説明】
・ゲームボードサイズ : 約 28.5 cm x 28.5 cm x 5.5 cm
・対象年齢 : 7歳以上
・日本語の「遊び方とルール」説明書付き
・計画、問題解決、空間認識、集中力等が身に付く、100の問題にチャレンジしよう!
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8555円
554 入札履歴
終了
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