『SMRT Games パズルゲーム ジャンプイン XXLサイズ SG421XXL 正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 12時 58分に出品され04月18日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SMRT Games パズルゲーム ジャンプイン XXLサイズ SG421XXL 正規品



【商品説明】

・ゲームボードサイズ : 約 28.5 cm x 28.5 cm x 5.5 cm

・対象年齢 : 7歳以上

・日本語の「遊び方とルール」説明書付き

・計画、問題解決、空間認識、集中力等が身に付く、100の問題にチャレンジしよう!



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。