『Kensington ExpertMouse ワイヤレストラックボール K72359JP 日本語パッケージ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 42分に出品され03月07日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kensington ExpertMouse ワイヤレストラックボール K72359JP 日本語パッケージ



【商品説明】

・コントロール:スクロール リング， プログラマブル;センサー:光

・サイズ(本体):W130×D157×H65mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応OS:2.4GHzUSB:Windows10/8.1/8/7、MacOS10.8以降/Bluetooth4.0LE:Windows10/8.1、MacOS10.8以降

・接続方式/Bluetooth、2.4GHz USB付属品/レシーバー、パームレスト、日本語取扱説明書

・操作の利き手 : 両方

・有線/無線無線

・機能:ワイヤレス USB レシーバー ストレージ， 自動ウェイク/スリープ， 両手利きのデザイン

・読取方式トラックボール



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。