『Kensington ExpertMouse ワイヤレストラックボール K72359JP 日本語パッケージ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 42分に出品され03月07日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kensington ExpertMouse ワイヤレストラックボール K72359JP 日本語パッケージ
【商品説明】
・コントロール:スクロール リング， プログラマブル;センサー:光
・サイズ(本体):W130×D157×H65mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応OS:2.4GHzUSB:Windows10/8.1/8/7、MacOS10.8以降/Bluetooth4.0LE:Windows10/8.1、MacOS10.8以降
・接続方式/Bluetooth、2.4GHz USB付属品/レシーバー、パームレスト、日本語取扱説明書
・操作の利き手 : 両方
・有線/無線無線
・機能:ワイヤレス USB レシーバー ストレージ， 自動ウェイク/スリープ， 両手利きのデザイン
・読取方式トラックボール
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8533円
548 入札履歴
終了
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