『アデリア 台付き杯 クリア 最大8×高8cm 伊吹馬上杯 6個セット クリスタルガラス製 日本製 F-70134【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 08時 56分に出品され03月17日 08時 56分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アデリア 台付き杯 クリア 最大8×高8cm 伊吹馬上杯 6個セット クリスタルガラス製 日本製 F-70134
【商品説明】
・ガラス職人が一つ一つ手作りするため、サイズ・色柄・重さ等に多少のバラツキがあります。
・本体サイズ:最大約80(口径80)×H80mm(1個あたり)
・本体重量:約140g(1個あたり)
・生産国:日本
・素材・材質:クリスタルガラス
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
822 入札履歴
終了
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