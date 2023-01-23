『正規輸入品ロイヤルコペンハーゲン ブルーフルーテッド メガ ディッシュ ボウル 深皿 12.5cm 結婚祝い プレゼント 1061131【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 03時 35分に出品され04月19日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
正規輸入品ロイヤルコペンハーゲン ブルーフルーテッド メガ ディッシュ ボウル 深皿 12.5cm 結婚祝い プレゼント 1061131
【商品説明】
・ブランド:ROYAL COPENHAGEN(ロイヤルコペンハーゲン)/デンマーク
・商品サイズ:約直径12.5×3.5cm
・商品重量:0.2kg
・素材:ポーセリン
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8523円
181 入札履歴
終了
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