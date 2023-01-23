『サンワサプライ レコーディングUSBマイク MM-MCU04BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 10時 21分に出品され04月21日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゲーム・レコーディング・動画投稿に適した単一指向性の高音質USBマイク。
本格的なレコーディングができる高音質USBマイクです。
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性です。
ゲームや自宅でのレコーディング、動画投稿におすすめです。
スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。
マイク背面にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
エコーキャンセリング機能付きです。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
【注意事項】
こちらの商品は、沖縄、離島へのお届け不可商品です。
お届け先が上記の地域の場合、ご注文はキャンセル処理となりますので、予めご了承ください
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落札価格8505円
293 入札履歴
終了
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