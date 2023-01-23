サンワサプライ レコーディングUSBマイク MM-MCU04BK【新年の贈り物】

商品情報

ゲーム・レコーディング・動画投稿に適した単一指向性の高音質USBマイク。



本格的なレコーディングができる高音質USBマイクです。



周囲の騒音を拾いにくい単一指向性です。



ゲームや自宅でのレコーディング、動画投稿におすすめです。



スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。



マイク背面にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。



エコーキャンセリング機能付きです。



Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。



【注意事項】

こちらの商品は、沖縄、離島へのお届け不可商品です。

お届け先が上記の地域の場合、ご注文はキャンセル処理となりますので、予めご了承ください