『トミーヒルフィガー ゴルフ ウェア メンズ ハイブリッド フルジップ トラックジャケット THMA337 2023年春夏モデル M-XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 59分に出品され03月12日 21時 59分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
表情の違う2種類のハイテンション素材を使用したハイブリッドトラックジャケットです。袖のエンボスもポイントです。吸水速乾UV《素材》本体：ポリエステル100%別布部分：ナイロン72% ポリウレタン28%《サイズ》[S]身長162-168 チェスト85-91[M]身長167-173 チェスト89-95[L]身長172-178 チェスト93-99[LL]身長177-183 チェスト97-103[XL]身長182-188 チェスト101-107TOMMY HILFIGER MENS GOLF WEAR ゴルフ ウェア おすすめ オススメ ゴルフウエア アパレル 洋服 ゴルフ用品 男性 アッパー アウター ブルゾン 上着 ジャケット ジップアップ ハイブリッド 吸水速乾 UV 白 ホワイト 黒 ブラック グレー TH23SSWEAR
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落札価格8489円
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終了
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