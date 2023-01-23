『ライブクリエータ キーボード・ドロア KYD-08T【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 38分に出品され03月22日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ライブクリエータ キーボード・ドロア KYD-08T



【商品説明】

・4571193635332

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 56.80 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。