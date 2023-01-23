輸入家具 プランタースタンド オネスト 花台 アイアン ガーデニング アンティーク風 シャビーシック クラシック CIE-793 直輸入 リビングスタジオ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【メーカー直送品：宅配便発送・送料別（代引× 後払× 同梱× ラッピング× 対応不可）】



アイアン細工のデザイン工房から直輸入されたお洒落なフラワースタンドです。



クラシカルで大人っぽいデザインがとても素敵。



シックな色合いもお洒落で、ガーデンやインテリアが落ち着いた雰囲気になることでしょう。



全体的にわざと汚し塗装をしたアンティークスタイルで、渋めの印象。



もちろん熟練職人のハンドメイド・ペイントで、大量生産品にはない手作りの温かみを感じます。



サイズ:幅36.5cm 奥行き30cm 高さ65cm



送料別 通常宅急便(お玄関渡し)梱包サイズ160cmサイズ



＊本商品は、アンティークのナチュラルに朽ちたような表現として、塗装の剥がれ、こすれ、金属部分のサビ、色落ちなどがみられる仕上げとなっております。



商品写真はサンプル商品を撮影したものです 柄の出方や色合いなど、仕上がり具合に若干の個体差がございます「写真のイメージと違う」という理由でのクレームはご遠慮下さい。

