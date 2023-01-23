『輸入家具 プランタースタンド オネスト 花台 アイアン ガーデニング アンティーク風 シャビーシック クラシック CIE-793 直輸入 リビングスタジオ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 45分に出品され03月07日 14時 45分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【メーカー直送品：宅配便発送・送料別（代引× 後払× 同梱× ラッピング× 対応不可）】
アイアン細工のデザイン工房から直輸入されたお洒落なフラワースタンドです。
クラシカルで大人っぽいデザインがとても素敵。
シックな色合いもお洒落で、ガーデンやインテリアが落ち着いた雰囲気になることでしょう。
全体的にわざと汚し塗装をしたアンティークスタイルで、渋めの印象。
もちろん熟練職人のハンドメイド・ペイントで、大量生産品にはない手作りの温かみを感じます。
サイズ:幅36.5cm 奥行き30cm 高さ65cm
送料別 通常宅急便(お玄関渡し)梱包サイズ160cmサイズ
＊本商品は、アンティークのナチュラルに朽ちたような表現として、塗装の剥がれ、こすれ、金属部分のサビ、色落ちなどがみられる仕上げとなっております。
商品写真はサンプル商品を撮影したものです 柄の出方や色合いなど、仕上がり具合に若干の個体差がございます「写真のイメージと違う」という理由でのクレームはご遠慮下さい。
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落札価格8470円
418 入札履歴
終了
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