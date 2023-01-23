『SUDIO NIO (ブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 22時 36分に出品され04月22日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SUDIO NIO (ブラック)



【商品説明】

・スポーツ＆エクササイズ

・マイク機能

・軽量

・防水・防滴

・音量調節



【サイズ】

高さ : 4.19 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 15.29 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。