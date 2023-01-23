『Rigalle Mercury 風通し 夏でも涼しい 1人用~2人用テント ツーリングテント 幅200?ｘ奥行140?ｘ高さ105?イエロー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 19時 28分に出品され03月17日 19時 28分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Rigalle Mercury 風通し 夏でも涼しい 1人用~2人用テント ツーリングテント 幅200?ｘ奥行140?ｘ高さ105?イエロー



【商品説明】

・テントの設営が不安な方も簡単に組み立てできる超軽量テント

・フライシートをはずせば室内から夜空を眺められるツーリングテント

・リュックに入る1.9kgの超軽量の二人用テント

・収納サイズ約45?Ｘ16?Ｘ16?のコンパクトテント

・夏でも涼しいインナーテント全面メッシュ仕様



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。