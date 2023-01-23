『【5個セット】 サンワサプライ ライトニング・TypeC・microB 巻取りUSB 3in1 ケーブル 0.8m KB-IPLTM08KW【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 03時 36分に出品され05月16日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する 巻取りUSBケーブル 0.8m
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落札価格8427円
597 入札履歴
終了
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