『ファイテン(phiten) RAKUWAネック X50 `10金本モデル オレンジ 50cm＆RAKUWAバンド メタックス 2枚入 阪神タ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 04時 09分に出品され04月07日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイテン(phiten) RAKUWAネック X50 `10金本モデル オレンジ 50cm＆RAKUWAバンド メタックス 2枚入 阪神タ
【商品説明】
・50cm 限定モデル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8422円
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終了
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