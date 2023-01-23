『FOSTEX ホーン型ツイーター（1本） FT-17H【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 16分に出品され03月18日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,410円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「FOSTEX」より引用"
【商品名】
FOSTEX ホーン型ツイーター（1本） FT-17H
【商品説明】
・ツィーターはスピーカーシステムの音に躍動感と生命感を与え、クリアーで伸びやかな音楽再生を可能にします
・切れ味良い音質で高性能なホーンツィーターで多彩なスピーカーシステムづくりを可能にしています。
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 12.30 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8410円
320 入札履歴
終了
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