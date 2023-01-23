『FOSTEX ホーン型ツイーター（1本） FT-17H【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 16分に出品され03月18日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,410円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「FOSTEX」より引用"



【商品名】

FOSTEX ホーン型ツイーター（1本） FT-17H



【商品説明】

・ツィーターはスピーカーシステムの音に躍動感と生命感を与え、クリアーで伸びやかな音楽再生を可能にします

・切れ味良い音質で高性能なホーンツィーターで多彩なスピーカーシステムづくりを可能にしています。



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。