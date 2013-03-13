『2NE1 TV SEASON3 BOX ／ 2NE1 (DVD)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 00時 47分に出品され04月23日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 2NE1TVシリーズから、韓国2nd Mini Albumリリース時の活動の様子を収めた『2NE1 TV SEASON 3』のDVD BOXが遂に登場!!不動の人気を築いた2NE1の韓国での活動の様子から、日本デビューにかけての時期のメンバーを密着!!ステージとはまた違う2NE1の魅力は必見!! (C)RS



商品詳細

2NE1

2NE1 TV SEASON3 BOX



種別 ：DVD

発売日 ：2013/03/13

発売元 ：YGEX

商品番号：AVBY-58105

ジャンル：:音楽:Ｊ−ＰＯＰ

時間：363M00S

00001140367 商品カテゴリ バンダレコード ヤフー店 DVD 音楽 Ｊ−ＰＯＰ DVD、映像ソフト ミュージック 邦楽

JANコード/ISBNコード 4988064581054

商品コード ADI-AVBY-58105