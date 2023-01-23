『SPICE OF LIFE(スパイス) キャンドルホルダー 花瓶 ブリキランタンベース ガレージ 直径25.5cm 高さ49cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 13時 03分に出品され04月12日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ(約): 幅25.5cm 奥行25.5cm 高さ49cm
重量: 1.3kg
素材: ブリキ，ガラス
生産国: 中国
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落札価格8407円
803 入札履歴
終了
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