『骨伝導 集音器 聴覚補助とテレビ用 ワイヤレスヘッドホン スポーツイヤホン 送信機 内蔵高感度マイク 音質 人気 耳掛け式 耳が疲れない 開【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 07分に出品され03月31日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

骨伝導 集音器 聴覚補助とテレビ用 ワイヤレスヘッドホン スポーツイヤホン 送信機 内蔵高感度マイク 音質 人気 耳掛け式 耳が疲れない 開



【商品説明】

・※簡単な操作：片手で電源／音量調整ボタンを押すだけで音楽再生、一時停止、音量調整、前/次の曲、通話応答や拒否、リダイヤルなどの操作ができ、使い方が簡単。約1~2.5時間の充電時間は6~8時間連続で使用でき、一日中のニーズを満たすことができます。日本語の説明書がついています。

・折り畳み式: 持ち運びしやすい折りたたみデザイ



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 16.90 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。