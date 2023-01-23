『黒窯変コンガ花入 10号 （信楽焼・花瓶・花入れ・花器・壺・壷・水盤・H）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 37分に出品され05月07日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 A006-08 黒窯変コンガ花入 10号 サイズ：幅17.5cm×高さ30cm

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