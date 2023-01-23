『山善 レンジラック 幅48×奥行41.5×高さ89cm スライド棚 2口コンセント ストッパー付きキャスター レンジ台 ラック キッチンラッ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 41分に出品され03月17日 10時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 レンジラック 幅48×奥行41.5×高さ89cm スライド棚 2口コンセント ストッパー付きキャスター レンジ台 ラック キッチンラッ



【商品説明】

・お客様組立品

・原産国:中国

・本体サイズ:幅48×奥行41.5×高さ89cm

・材質:フレーム=スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード

・耐荷重:全体=30kg(天板=20kg、スライド棚=5kg、下棚=15kgのうち30kg)



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 10.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。