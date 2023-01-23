『山善 レンジラック 幅48×奥行41.5×高さ89cm スライド棚 2口コンセント ストッパー付きキャスター レンジ台 ラック キッチンラッ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 41分に出品され03月17日 10時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 レンジラック 幅48×奥行41.5×高さ89cm スライド棚 2口コンセント ストッパー付きキャスター レンジ台 ラック キッチンラッ
【商品説明】
・お客様組立品
・原産国:中国
・本体サイズ:幅48×奥行41.5×高さ89cm
・材質:フレーム=スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード
・耐荷重:全体=30kg(天板=20kg、スライド棚=5kg、下棚=15kgのうち30kg)
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 10.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ホクリク総業 洗えるバスケット付きレンジ上ラック 幅39cm 奥行25cm 高さ21cm (ブラウン)
¥ 8373
Belca ゴミ箱上ラック キッチンスペースラック 1段 伸縮タイプ 幅55~85×奥行35.3×高さ85cm ホワイト キッチン収納 作業
¥ 8373
ダイニングチェアのみ ダイニング カフェ ヴィンテージダイニングシリーズ ダイニングチェア 1脚
¥ 8365
東谷（あづまや） PC-76BR パッソ チェア (PC76BR)
¥ 8349
武田コーポレーション ガーデンテーブル・カフェテーブル・アイアン ブラウン 60×60×69.5? トゥインクルタイルテーブル TIR8-6
¥ 8347
不二貿易 コレクションケース フィギュアケース 3段 高さ86cm クリア 強化ガラス ディスプレイ 98881
¥ 8345
ソファ ソファー 高さ調節可能ポケットコイル大型リビングダイニング ダイニングソファ 1人掛け
¥ 8336
チェアー シンプル 北欧 海外風 細足 スチール アイアン ビンテージ 木製 おしゃれ かっこいい ヴィンテージ風ブルックリンスタイル ダイニングチェア 1脚 単品
¥ 8305
ottostyle.jp ダイニングチェア 介護椅子 ナチュラル×ベージュ 肘付き スタッキング可能
¥ 8302
ottostyle.jp ダイニングチェア 介護椅子 ナチュラル×ダークブラウン 肘付き スタッキング可能
¥ 8302
ottostyle.jp ダイニングチェア 介護椅子 ナチュラル×ダークブラウン 肘付き スタッキング可能
¥ 8302
ottostyle.jp ダイニングチェア 介護椅子 ナチュラル×ベージュ 肘付き スタッキング可能
¥ 8302
快適ホームズ ダイニングチェア ソフィー 06-002BR
¥ 8302
快適ホームズ ダイニングチェア ソフィー 06-002BR
¥ 8302
レンジ台 キッチン棚 レンジラック キッチン収納 ラック 物置ラック 幅50cm 2段棚+1バスケット キャスター付き 移動・掃除便利 簡単
¥ 8297
家具 インテリア ダイニングチェア 食卓椅子 イス いす 腰掛け 2脚セット 木製 食卓用 ダイニング クッション 代引不可
¥ 8288
山善 レンジラック 全体耐荷重40? 幅48×奥行45×高さ91cm 2口コンセント スライド棚(スムーズレール) キャスター付き レンジ台
¥ 8287
Alebert レンジボード 冷蔵庫ラック 幅60×奥行40×高さ195cm ゴミ箱上ラック 収納棚 棚3段タイプ レンジ台 レンジボード
¥ 8283
落札価格8400円
584 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！