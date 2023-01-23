『ふるさと納税 上富田町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本セット(上富田町)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 05時 05分に出品され05月03日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・提供元：上富田町厳選館



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