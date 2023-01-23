『ふるさと納税 上富田町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本セット(上富田町)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 05時 05分に出品され05月03日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送方法：クール便（冷蔵）
・提供元：上富田町厳選館
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込みから1〜2週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 和歌山市 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット【和歌山市】
¥ 8400
ふるさと納税 和歌山市 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本) 【和歌山市】
¥ 8400
ふるさと納税 美浜町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット【美浜町】
¥ 8400
ふるさと納税 美浜町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本) 【美浜町】
¥ 8400
ふるさと納税 湯浅町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット【湯浅町】
¥ 8400
ふるさと納税 湯浅町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本) 【湯浅町】
¥ 8400
ふるさと納税 九度山町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット【九度山町】
¥ 8400
ふるさと納税 九度山町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本)【九度山町】
¥ 8400
ふるさと納税 北海道なかしべつ牛乳 1L×12本 北海道中標津町
¥ 8400
ふるさと納税 北海道なかしべつ乳製品詰合せセット 北海道中標津町
¥ 8400
よつ葉 北海道全粉乳 700g ６袋セット まとめ買い 不織布ふきん付き 粉末 牛乳 よつば 常温保存
¥ 8323
48％生クリーム 1000ml×6本 kurokawa ■黒川乳業
¥ 8611
ペコリーノ・ディ・ペンツァ（ピエンザ）・セミスタジオナート（イタリア産）9750円/ｋｇ 約500ｇ 量り売り商品 約４９００円〜
¥ 8597
東芝 TOSHIBA 長形パイプフード 【DV-142CLDUY】(新品)
¥ 8450
ふるさと納税 新潟県 佐渡市 佐渡乳業チーズ＆バターセット
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ふるさと納税 北海道 士幌町 北海道 よつ葉 チーズペースト 100g×6個 トマト&バジル マスタード カマンベールチーズ入り 北海道限定 バター 発酵バター …
¥ 8400
ふるさと納税 北海道 士幌町 北海道 よつ葉 チーズ バター 8個 セット 北海道限定 限定バター バター 詰合せ 発酵バター クリームチーズ おつまみ カマンベー…
¥ 8400
東芝 TOSHIBA システム部材 丸形パイプフード 【DV-202RNV(K)】(新品)
¥ 8397
落札価格8400円
968 入札履歴
終了
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