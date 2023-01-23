『TOMIX Nゲージ 東武鉄道ワラ1形タイプセット 10両 97922 鉄道模型 貨車【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 22時 08分に出品され03月11日 22時 08分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ <限定>東武鉄道ワラ1形タイプセット 10両 97922 鉄道模型 貨車



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 21.90 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。