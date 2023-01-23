『ベルモント(Belmont) ヤマタク BM-264【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 38分に出品され03月31日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベルモント(Belmont) ヤマタク BM-264
【商品説明】
・サイズ:210mm×280mm×55mm (使用時) / 105mm×280mm×24mm (収納時)
・材質:テーブル(桐)， 天板(チタニウム)， 収納袋(ナイロン)
・耐荷重:約5kg
・部門名: ユニセックス大人
・重量:テーブル 約130g / 天板 約75g
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8394円
314 入札履歴
終了
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