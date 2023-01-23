『＼全品P7倍／テント 4人用 ポップアップテント ワンタッチ 防災用 1秒完成 折りたたみ 簡易 軽量 uvカッ 防水 キャンプ アウトドア【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 04時 51分に出品され04月03日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】



商品サイズ：280*200*120CM

重量：3.8KG

カラー: ミント+ベージュ、ダークブラウン+ベージュ

生産国:中国

組立品/完成品: 組立品



注意事項

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