『＼全品P7倍／テント 4人用 ポップアップテント ワンタッチ 防災用 1秒完成 折りたたみ 簡易 軽量 uvカッ 防水 キャンプ アウトドア【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 04時 51分に出品され04月03日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】
商品サイズ：280*200*120CM
重量：3.8KG
カラー: ミント+ベージュ、ダークブラウン+ベージュ
生産国:中国
組立品/完成品: 組立品
注意事項
※この商品は、お届け地域によってヤマト運輸または佐川急便でのお届けとなります。運送会社のご指定は出来ませんので、予めご了承ください。
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落札価格8386円
683 入札履歴
終了
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