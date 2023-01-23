『EOOUT A5色ジャーナルノート 24本 まとめ買い 罫線入りジャーナル ソフトカバー 5.5インチ x 8.5インチ 60ページ 子供 オフィス【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 14時 34分に出品され03月13日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|EOOUT A5色ジャーナルノート 24本 まとめ買い 罫線入りジャーナル ソフトカバー 5.5インチ x 8.5インチ 60ページ 子供 オフィス 学校用品
|ブランド名
|EOOUT
|商品コメント
|お買い得 24パックラインA5ジャーナルバルク12色、各30枚/60ページ、市場で最も競争力のある価格でお届けします。brプレミアム素材 高品質の 250gsm カラークラフトカバーと糸で縫い合わせられた80gsm クリームホワイトペーパーで作られており、滑らかな書き心地を提供し、視覚的な疲労から目を保護します。brアソートカラー 12種類の明るい色を使用し、想像力と創造性に満ちた素晴らしいジャーナルセットで、カラフルな生活を記録し、良い一日を過ごす特別なムードを作り出します。br多用途に最適なサイズ 5.5インチ x 8.5インチの罫線入りジャーナル、A5用紙サイズ、日常使用やハンドバッグでの持ち運びに最適です。 日記/子供授業/学校仕事/旅行者日記/デイリープランナー/屋内外活動に最適です。br品質 ご購入の際に様々な問題に遭遇した場合には、時間内に当社カスタマーサービスにご連絡ください。 当社はお客様の問題に対する最良の解決策を提供し、最高のサービスを提供します。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0753393014849
商品コード
YS0000021736505667
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落札価格8386円
107 入札履歴
終了
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