ヒプノシスマイク DRB ヒプマイ 【非公式/二次創作】 山田 三郎 コスプレ cosplay【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

材質：ポリエステル コットン ラシャ布

サイズ：ＸＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ、ＸＸＬ

セット内容：上着・ズボン・ベルトなど、セットの全内容は写真の通りすべて含まれています。

納期：商品は入金(決済)後、お客様選んだサイズによって作りますので、10-15日ぐらいかかります、予めご了承下さい。更に商品の発送から到着まで約2-4日かかりますので予めご了承下さいませ。（衣装の製作難易度によっては20日以上お時間頂く場合もあります。）週末、祝日、年末年始の発送は、遅れる場合がございますのでご了承ください、お急ぎの方にもお気軽にご相談下さい。

ご注意：1.衣装は100%手作りで、サイズは平置きで測定しております。商品・着用者によっては多少の誤差（約1?3CM）がある場合がございます。完璧を求める方はご遠慮ください。

2.画像と実物の違いやモデル着用の商品はサンプル品の為、又、撮影の為、画質等の関係上、色などが実際の商品と若干違ってしまうこともあるかもしれませんがご理解のほどご注文をお願いいたします。