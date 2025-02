ウィール タイヤ スケボー FHL FREEDARE Skateboard Wheels 60mm 83a with Bearings and Spacers Cruiser【新年の贈り物】

商品情報

ウィール タイヤ スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 FHL FREEDARE Skateboard Wheels 60mm 83a with Bearings and Spacers Cruiser Wheels (Black,Pack of 4)

海外限定品を迅速輸入!5〜15営業日にて発送します。

商品名(自動翻訳):FREEDARE スケートボードホイール 60mm 83a ベアリングとスペーサー付きクルーザーホイール (ブラック、4個入り)

型番:FHL

海外サイズ:Dimensions:60mm;Hardness:83a

関連:ウィール,タイヤ,スケボー,スケートボード,海外モデル,直輸入黒,ブラック,スケートボード,スケボー,クルーザー

商品説明(自動翻訳):これが合うことを確認してください あなたのモデル番号を入力することによって。

車輪サイズ:60mmの直径×45mmの幅;デュロメーター数:83Aポリウレタン車輪。

4つのwheels.ThereのセットはABEC-7高炭素鋼ベアリングとスペーサ