『Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 06時 36分に出品され04月02日 06時 36分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 16.21 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。