『(スワンズ) サングラス ルナ 偏光レンズ モデル LN-0053 BK/PR ブラック×クリアパープル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 22時 31分に出品され04月18日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,353円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (スワンズ) サングラス ルナ 偏光レンズ モデル LN-0053 BK/PR ブラック×クリアパープル



商品コード：16041772656

型番：LN-0053-BK/PR

サイズ：Free Size

カラー：0053 BK/PR



原産国:日本

フレーム素材:ナイロン(プラスチック)

レンズ素材:ポリカーボネート(プラスチック)

フレームカラー:ブラック×クリアパープル

レンズカラー:偏光ライトスモーク