『FEANDREA?猫用ケージ 大型 128×91×57cm 3階層 全段爪研ぎポール付き 脱走防止 多頭飼い ケージ 組立簡単 折り畳み式 移動【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 15時 35分に出品され03月03日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック 128×91×57cm

・?広々3階層キャットケージ：3つの棚板がついているので、猫はケージの中で楽しく遊べます。棚板は扉部分以外の好きな高さに設置する事ができます。ニャンコの運動不足解消に2匹飼いにも対応できる！

・?全段爪研ぎ用ポール：天然素材の麻縄がポールに巻付いているので、いつでもストレス解消できます。ポールは屋根と底トレーでしっかり固定できるので安心です

・?素晴らしい機能性：ケージの最下段にはご飯用のお皿や、トイレも置けちゃいます。トレーは取り出し可能、水洗いだけできれいになれます。組立も簡単で、場所取らず、折り畳めて隙間に収納可

・?向上した仕上げ：頑丈なスチール製なので傷に強く、耐久性と防錆性に優れます。お留守中にペットの飛び出しや、いたずらによる怪我や事故の発生にも防止できます

・?商品仕様：【素材】スチール【サイズ】幅91×奥行57×高さ128cm、梱包サイズ：94.5×60×18cm?、棚板：54*32cm【重量】16.5kg【耐荷重】ステップ（1段あたり）：約10kg 【柵格子の隙間寸法】3.5cm。こちらの商品はお客様組み立て品です