『イシュタル リュック エドワード メンズ BG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 28分に出品され03月27日 13時 28分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル リュック エドワード メンズ BG
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: 無
・タテ39cmxヨコ25cmxマチ9.5cm
・ポケットの数:13(外側5/内側8)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ナイロン
・重量:650g
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 46.79 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8348円
638 入札履歴
終了
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