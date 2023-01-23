『イシュタル リュック エドワード メンズ BG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 28分に出品され03月27日 13時 28分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イシュタル リュック エドワード メンズ BG



【商品説明】

・PC収納可

・ストラップの種類: 無

・タテ39cmxヨコ25cmxマチ9.5cm

・ポケットの数:13(外側5/内側8)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ナイロン

・重量:650g



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 46.79 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イシュタル

リュック

エドワード

メンズ

BG