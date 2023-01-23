『SSK(エスエスケイ) 野球 軟式金属製バット ネオフライトRBSBB4024 ブラック*ゴールド(9038) 84cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 19時 49分に出品され03月26日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式金属製バット ネオフライトRBSBB4024 ブラック*ゴールド(9038) 84cm
【商品説明】
・グリップテープ:PU
・マジカルヘッド
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 6.80 cm
奥行 : 84.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8337円
43 入札履歴
終了
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