『SSK(エスエスケイ) 野球 軟式金属製バット ネオフライトRBSBB4024 ブラック*ゴールド(9038) 84cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 19時 49分に出品され03月26日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) 野球 軟式金属製バット ネオフライトRBSBB4024 ブラック*ゴールド(9038) 84cm



【商品説明】

・グリップテープ:PU

・マジカルヘッド



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 84.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。