『リッチェル ボタニー ハイポット 40型 ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 09時 05分に出品され03月14日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル ボタニー ハイポット 40型 ホワイト



【商品説明】

・商品モデル番号:731734

・梱包サイズ:41.5×41.0×41.0cm

・生産国:日本

・素材: 素材・材質:ポリエチレン、熱可塑性エラストマー



【サイズ】

高さ : 40.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 40.50 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。