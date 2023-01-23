『デイリーズアクアコンフォートプラス マルチフォーカル 30枚パック 4箱 遠近両用 コンタクトレンズ 1day ワンデー one day【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 17分に出品され03月21日 12時 17分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル】
1日使い捨て遠近両用 ソフト コンタクトレンズ
1箱30枚入り
BC:8.7
PWR:±0.00〜-10.00/+0.50〜+5.00
ADD:+1.25（Lo)/+2.00（MED)/+2.50（HI)
DIA:14.0mm
含水率:69.4%
医療機器承認番号:21900BZX00729000
【お届け】※お取寄せ品
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※土日祝は発送休業
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【送料無料】 【処方箋不要】 メダリストワンデープラス乱視用 6箱 (コンタクト ワンデー コンタクトレンズ 1day 乱視用 )
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プラネアワンデー pranair 1day 30枚パック 6箱 コンタクトレンズ one day
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クラリティ ワンデー 90枚入×2箱 / 送料無料
¥ 8316
落札価格8330円
349 入札履歴
終了
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