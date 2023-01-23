『GK栄三越■ 新品095◆アディダス◆22FW◆CB574◆HG3274◆迷彩柄◆ボストンバッグ◆ダッフルバッグ◆オススメ◆【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 10時 46分に出品され03月19日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細種別：ボストンバッグメーカー：アディダスモデル：22FW CB574 HG3274 HE/SG ダッフルB店舗管理番号：12000状態：新品【その他コメント】【新品】ですが店頭展示品の為ご理解の上ご入札お願いいたします。シューズポケット付き カモ柄 ダッフルバッグ品番：HG3274カラー：迷彩柄サイズ：24.5cm x 47cm x 26cm素材：ポリエステル※画像は撮影環境、PCモニターの設定等で実物と質感や色合いが多少異なる場合がございます。
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落札価格8316円
108 入札履歴
終了
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