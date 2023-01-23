『IZF-V579-R(レッド) 往復式シェーバー 5枚刃【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 25分に出品され03月20日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

IZF-V579-R(レッド) 往復式シェーバー 5枚刃



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。