『業務用 防炎・静電 タイルカーペット 約50×50cm 20枚入 ECOS LX-2603〔代引不可〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 09時 31分に出品され03月08日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 業務用 防炎・静電 タイルカーペット 約50×50cm 20枚入 ECOS LX-2603 【ジャンル・特徴】 業務用タイルカーペット [ ECOS LX-2600 ]