『audio-technica SONICSPORT ワイヤレスイヤホン 防水/スポーツ向け 4GBメモリ内蔵 Bluetooth リモコン/マイ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 02時 11分に出品され03月21日 02時 11分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・メタリックブラック 普通 ATH-SPORT90BT BK
・・Color:メタリックブラックSize:普通
・技適マーク認証済み商品（周波数帯：2.4GHz帯） スマートフォンが手元になくてもヘッドホンだけで音楽が聴ける4GBプレーヤー機能
・音楽プレーヤーモードで最大約8時間、Bluetooth通信モードで最大約5時間連続再生
・雨や汗をかいても水洗いできる、安心の防水仕様IPX5等級
・左右のヘッドホンをくっつけると音楽を一時停止するマグネットセンサー内蔵
・周囲の音を確認しながら音楽が楽しめるヒアスルー機能
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集音器 Bluetooth5.2 イヤホン ノイズ抑え 充電式 大容量電池 装着心地よい 操作簡単 (A)
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ティプシー TM1 PealGrey ティーエムワン パールグレイ フルワイヤレスイヤホン 90g
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落札価格8301円
956 入札履歴
終了
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