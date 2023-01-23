『Crossmarbery クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 03時 33分に出品され04月15日 03時 33分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Crossmarbery クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バ
【商品説明】
・【素材】 本革 【サイズ】W：18cm H：12cm D：4.5cm ショルダー：115cm 【重量】 約305g ※照明、モニター環境等により色目が若干異なる場合がございます。※ 寸法は平置き採寸となっており個体差がございます。予めご了承ください。
・かっちりしたシルエットとゴールドのチェーンがレディに魅せてくれるのでTシャツにデニムといったシンプルスタイルをグッと格上げしてくれます。中はファスナーポケット、背面にもオープンポケットがあるので小さいながらに使い勝手がいいのもポイント
・ストラップの種類: ショルダー
・トゴレザーとは？正式名称を「ヴォー・クリスペ・トゴ（Veau Crispe
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Crossmarbery クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バ
¥ 8292
Crossmarbery クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バ
¥ 8292
Crossmarbery クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バ
¥ 8292
Crossmarbery クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バ
¥ 8292
Crossmarbery クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バ
¥ 8292
クロスマーベリー ショルダーバッグ 本革 ショルダーポシェット 斜めがけ 肩掛け ポーチ お財布 レザー バッグ 上品 K07 キャメル
¥ 8292
クロスマーベリー ショルダーバッグ 本革 ショルダーポシェット 斜めがけ 肩掛け ポーチ お財布 レザー バッグ 上品 K07 エトープ
¥ 8292
クロスマーベリー ショルダーバッグ 本革 ショルダーポシェット 斜めがけ 肩掛け ポーチ お財布 レザー バッグ 上品 K07 エトープ
¥ 8292
Crossmarbery クロスマーベリー チェーンショルダーバッグ 本革 ミニショルダー レザー バッグ 斜めがけ シンプル チャーム お
¥ 8292
ヘム トートバッグ ST-278-08 パープル
¥ 8292
クロスマーベリー ショルダーバッグ 本革 ショルダーポシェット 斜めがけ 肩掛け ポーチ お財布 レザー バッグ 上品 K07 Bピンク
¥ 8291
クロスマーベリー ショルダーバッグ 本革 ショルダーポシェット 斜めがけ 肩掛け ポーチ お財布 レザー バッグ 上品 K07 エトープ
¥ 8291
クレイサス ボーイ マルチケース レディース 189263-60 イエロー
¥ 8291
シンクビー Think Bee ミスショッキング バッグ (レオパード)（A002580）
¥ 8290
ヤモチ バッグ レディース g-2051-col-ca ブラウン
¥ 8290
[ルルコ] ブラックフォーマル バッグ ソフトバッグ 大きめ 黒 レディース 法事 卒園式 卒業式 95-141008
¥ 8289
プラグマ PRAGMA フラワーパンチング トートバッグ デイリーバッグ … (オーク)
¥ 8289
AGATHA（アガタ）AGT213-545 エトワールビッグピクニックトートバッグ/ベージュ
¥ 8288
落札価格8292円
575 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！