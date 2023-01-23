『TAA6606BK 骨伝導ヘッドホン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 06分に出品され03月16日 00時 06分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TAA6606BK 骨伝導ヘッドホン



【商品説明】

・Bluetooth 5.2 ワイヤレス接続に対応し、1 回の充電で最長9 時間の再生が可能

・IP67 規格に準拠した優れた防水性能

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・周辺音を遮断しないオープンイヤーデザイン

・夜間の屋外での視認性を確保するセーフティライト搭載

・音楽や通話を簡単にヘッドホン上でコントロール可能



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。