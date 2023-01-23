『TAA6606BK 骨伝導ヘッドホン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 06分に出品され03月16日 00時 06分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TAA6606BK 骨伝導ヘッドホン
【商品説明】
・Bluetooth 5.2 ワイヤレス接続に対応し、1 回の充電で最長9 時間の再生が可能
・IP67 規格に準拠した優れた防水性能
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・周辺音を遮断しないオープンイヤーデザイン
・夜間の屋外での視認性を確保するセーフティライト搭載
・音楽や通話を簡単にヘッドホン上でコントロール可能
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8291円
850 入札履歴
終了
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