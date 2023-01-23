『プリジェル ジェルネイル スーパーカラーEXドロップシリーズ10色セット UＶ/LED対応 3ｇ×10色【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 20分に出品され03月10日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・マルチカラー 3グラム x 10

・商品サイズ 幅×奥行×高さ :30*30*30mm

・内容量:4g*10