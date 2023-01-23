Gopune レディース アウトドア ジャケット 裏フリース マウンテンパーカー ウインドブレーカー アウターウェア 3in1コート 登山服【新年の贈り物】

商品情報

"画像出典元：「Gopune」より引用"



【商品名】

Gopune レディース アウトドア ジャケット 裏フリース マウンテンパーカー ウインドブレーカー アウターウェア 3in1コート 登山服



【商品説明】

・アウトドアジャケット レディース：インナージャケット付きダブルジャケット、アウターはソフトシェルジャケットに、インナーはフリースジャケットです。インナーは取り外し式でフリースジャケットとして着用できます。

・ウィンドブレーカー レディース：季節や気温の変化に応じて3通りの使い方ができるので実用性の高いマウンテンパーカーです。また、表面に撥水防風通気素材を採用しているので、雨や水等を弾き、急な悪天候もスマートに対応できます。

・メイン素材: 100% ポリエステル

・レディース 防寒着：首元と裾に幅が調節できるドローコードが付いて



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 32.79 cm

重量 : 1.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。