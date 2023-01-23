『Gopune レディース アウトドア ジャケット 裏フリース マウンテンパーカー ウインドブレーカー アウターウェア 3in1コート 登山服【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 05時 12分に出品され03月17日 05時 12分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Gopune」より引用"
【商品名】
Gopune レディース アウトドア ジャケット 裏フリース マウンテンパーカー ウインドブレーカー アウターウェア 3in1コート 登山服
【商品説明】
・アウトドアジャケット レディース：インナージャケット付きダブルジャケット、アウターはソフトシェルジャケットに、インナーはフリースジャケットです。インナーは取り外し式でフリースジャケットとして着用できます。
・ウィンドブレーカー レディース：季節や気温の変化に応じて3通りの使い方ができるので実用性の高いマウンテンパーカーです。また、表面に撥水防風通気素材を採用しているので、雨や水等を弾き、急な悪天候もスマートに対応できます。
・メイン素材: 100% ポリエステル
・レディース 防寒着：首元と裾に幅が調節できるドローコードが付いて
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 32.79 cm
重量 : 1.47 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8279円
413 入札履歴
終了
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