『第一電波工業 ダイヤモンド 通過型SWR・パワー計 1.8~200MHz SX-200【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 11時 17分に出品され03月23日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

第一電波工業 ダイヤモンド 通過型SWR・パワー計 1.8~200MHz SX-200



【商品説明】

・周波数範囲:1.8〜200MHz



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 16.10 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。