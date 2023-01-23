『ポールスミス ネクタイ レギュラータイ シルク イタリア製 スター 星柄 20代 30代 40代 Paul Smith M1A-0TIEX-FLU53 79//FLU53-79-HC【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 12時 16分に出品され03月23日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド

Paul Smith ポールスミス

商品区分

ネクタイ レギュラータイ

ドットスター 星柄

サイズ

大剣幅：約8cm

※サイズは実寸値で採寸しており、おおよその目安です

カラー

ブラック/黒(M1A-0TIEX-FLU53 79)

素材

100%シルク(ジャガード)

生産国

ITALY

備考

※入荷時期により裏地・タグが画像と異なる場合がございます



(メンズ 定番ブランド ビジネス 本体：黒 [HC])

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ネクタイ タグ ポールスミス

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