ダウンパンツ メンズ オーバー 暖かい ダウン 暖パン 秋冬 メンズ ウェストゴム ストレート パンツ ジョガーパンツ ダウン 暖パン 軽量 防寒 防風 オシャレ【2025年度カレンダ】

商品情報

ご覧いただき誠にありがとうございます。メンズ（男性）・レディース（女性）の流行アイテムから定番アイテムまで幅広く取り揃えています。





スタイル３とスタイル４：パッド付きニーパッド、スタイル１とスタイル２が無し。



『サイズ注意』平置き寸法1-3cm誤差あり、よろしくご了承ください。



Sサイズ ( ウエスト：70-84 ヒップ：101 股上：32 総丈：99 裾幅：36 )

Mサイズ ( ウエスト：74-87 ヒップ：105 股上：32 総丈：100 裾幅：36 )

Lサイズ ( ウエスト：77-90 ヒップ：109 股上：33 総丈：102 裾幅：40 )

XLサイズ ( ウエスト：80-94 ヒップ：113 股上：34 総丈：103 裾幅：42 )

2XLサイズ ( ウエスト：84-97 ヒップ：119 股上：35 総丈：104 裾幅：44 )

3XLサイズ ( ウエスト：87-100 ヒップ：125 股上：35 総丈：106 裾幅：45 )

4XLサイズ ( ウエスト：90-106 ヒップ：129 股上：36 総丈：107 裾幅：46 )





防寒対策バツグンのダウン入りイージーパンツ。寒い季節の外出、アウトドアに！暖かいダウンパンツ 家で着用し、仕事中に着用し、更に休みの時にも着用できますよ。部屋着だけでなく、おでかけにも十分使えます。