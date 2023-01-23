『iKKO ITBX 骨伝導イヤホン 子供 ワイヤレス - 85db音量制限 無線 自動ペアリング 10m接続距離 耳を塞がない 聴覚保護 防【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 20時 30分に出品され03月06日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

iKKO ITBX 骨伝導イヤホン 子供 ワイヤレス - 85db音量制限 無線 自動ペアリング 10m接続距離 耳を塞がない 聴覚保護 防



【商品説明】

・IP54防水 - IP54級防水設計により水の侵入を防ぐ、水洗い、汗や水しぶき、急な雨などからイヤホンを守る防水仕様で、雨、汗による浸水故障を防止。しっかりした防水構造で、より長くご利用いただけます。

・子供の聴覚を守る - 骨伝導イヤホンは振動によって音を生み出し、空中の代わりに頬骨を通って音を届けます。耳をふさがずに音楽を聴きながらでも、周囲の環境をしっかり聞き取ることができます。更に、85db安全な音量制限により、発育盛りのキッズの耳を保護し、潜在的な聴覚障害から繊細な鼓膜を守ります。

・操作簡単・自動接続 - ワイヤレス接続、通信範囲が10m、自動でデバイスと瞬時接続を実現できます。 また



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。