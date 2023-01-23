『Hyl World 13.8? Crown Frog Plush Toy Stuffed Animal Smiling Froggy人形枕 One【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 00分に出品され03月14日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Hyl World 13.8?" Crown Frog Plush Toy Stuffed Animal Smiling Froggy人形枕 One Size ピンク Stoy-18-0221 ブランド名 HYL 商品コメント 材質:高品質ソフトのぬいぐるみのダウンコットン充填

サイズ：35?cm / 13.8インチ

柔らかい生地に、滑らかな心地よいタッチ

のための素晴らしいぬいぐるみおもちゃとしても装飾されたトイ

あなたのリビングや寝室を非常にフィット、愛しているかをすべての人もはあなたの友人、家族、子供へのプレゼントに、 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

商品コード YS0000046036985166